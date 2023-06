Nuova sede Pd niscemese, presenti vertici: Di Cristina, “questione morale non a corrente alternata”

Niscemi. E’ stata inaugurata la nuova sede del Pd niscemese, in via Marconi. Questa mattina, i vertici cittadini dem, ad iniziare dal segretario Carlo Pisa e dal presidente Nunzio Pardo, hanno tenuto a battesimo gli spazi. I democratici cercheranno di ricostruire dopo la sconfitta alle amministrative. A supporto dell’iniziativa, c’erano i riferimenti territoriali, regionali e nazionali. L’invito è stato accolto dal senatore Enza Rando, responsabile nazionale legalità e componente della commissione antimafia, dal parlamentare Ars Giovanni Burtone e ancora dal presidente provinciale del partito, Massimo Arena, e dai vertici dei Giovani democratici, compreso quello gelese Salvatore Nastasi. Ad assistere, non sono mancati l’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio e l’attuale consigliere comunale niscemese Giovanni Di Martino. I dem faranno quadrato nella costruzione di un progetto politico che sia alternativo a quello dell’attuale primo cittadino Massimiliano Conti, che alle ultime amministrative ha colto l’affermazione con un divario piuttosto netto. Tra i relatori, chiamati ad intervenire, il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. L’ex segretario provinciale l’ha ribadito nel corso del suo intervento e l’ha spiegato anche a conclusione dell’iniziativa. Le priorità rimangono temi come la sanità locale, il rilancio del sud Italia ma anche una linea netta sulla questione morale. “Va sostenuta sempre e non solo a corrente alternata, quando magari è utile ad attaccare gli avversari politici”, precisa. Il riferimento, anche se non diretto, sembra anche alle dinamiche gelesi. Il sindaco Lucio Greco, dopo le dimissioni, ha toccato il punto, certo che la mozione di sfiducia sia stata spinta solo da chi voleva vendicarsi per la sua azione.