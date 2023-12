“Argo-Cassiopea”, firmato accordo per compensazioni alle marinerie: poi toccherà alle royalties per i Comuni

L’accordo prevede che EniMed eroghi in favore delle tre marinerie interessate un ristoro complessivo di 5 milioni e mezzo di euro. La firma dopo una serie di incontri e tavoli tecnici messi in campo dall’assessorato dell’Agricoltura e dal dipartimento Pesca mediterranea. La somma più consistente sarà devoluta alla marineria di Licata, area immediatamente prospiciente a quella di maggiore interesse dei lavori. L’istruttoria per dare attuazione ai pagamenti da parte di EniMed sarà curata dal dipartimento Pesca mediterranea. “Sono orgoglioso di questo accordo – commenta l’assessore all’agricoltura Sammartino – oggi raccogliamo i frutti di un paziente lavoro di sintesi che consentirà ai pescatori di Licata, Gela e Porto Empedocle di ottenere dei ristori fondamentali in una fase particolare come quella attuale. Il governo della Regione è al loro fianco con fatti concreti”. All’incontro era presente Manfredi Giusto, responsabile Regione Italia di Eni. Sono stanziamenti che avevano già ricevuto l’apprezzamento della giunta regionale. Adesso, con la finanziaria, bisognerà invece finalizzare il sistema delle royalties estrattive in favore dei Comuni costieri, anzitutto per il progetto “Argo-Cassiopea”. La norma è inserita nella finanzaria predisposta dal governo regionale. Gela, Butera e Licata riceveranno introiti annuali, secondo percentuali prestabilite e che potrebbero diventare fisse, qualora si procedesse ad una modifica in corso d’opera, come chiesto dal sindaco Lucio Greco. I parlamentari Ars Nuccio Di Paola e Fabio Venezia (M5s e Pd) lavorano ad una proposta per destinare un ulteriore venti per cento a sgravi sulle bollette dell’energia per i territori interessati dai progetti estrattivi.