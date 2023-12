“60+40 100% Mario Venuti”, il tour fa tappa al teatro Eschilo

Gela. E’ tutto pronto per il concerto di Mario Venuti al teatro comunale β€œEschilo” fissato per il 22 dicembre alle 21 con il tour β€œπŸ²πŸ¬ + 𝟰𝟬 𝟭𝟬𝟬% 𝗠𝗔π—₯π—œπ—’ π—©π—˜π—‘π—¨π—§π—œβ€. Per l’occasione sarΓ accompagnato da musicisti del calibro di: Pierpaolo Latina (Pianoforte), Giuseppe Tringali (Batteria), Vincenzo Virgillitto (contrabasso). La tappa gelese, seconda di un tour che vedrΓ il cantante siciliano in tutta la nazione con un concerto caratterizzato da β€œnote calde e coinvolgenti del jazz, in un’atmosfera intima e travolgente”, Γ¨ stata organizzata da Red Island, in collaborazione con l’associazione Piccolo Circolo Musicale a sostegno di Thamaia Onlus convinti che β€œQuesta serata unica sarΓ l’occasione per celebrare un artista straordinario – spiegano -, ma anche per unirci a sostegno delle donne vittime di violenza.

Insieme per diffondere consapevolezza e solidarietΓ , ribadendo – concludono – l’importanza della societΓ per affrontare le sfide sociali.