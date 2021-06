“Argo-Cassiopea” nel 2024, rimane incognita autorizzazioni: sindacati, “ritardi Comune”

Gela. La conferma dell’investimento per il progetto “Argo-Cassiopea” c’è, ma le autorizzazioni comunali ancora mancano. I vertici di Enimed lo hanno spiegato nel corso di un incontro, tenutosi con i sindacati del settore. I segretari provinciali di Filctem, Femca e Uiltec, Gaetano Catania, Francesco Emiliani e Maurizio Castania, erano al tavolo insieme ai manager che stanno seguendo l’iter di quello che è l’investimento più importante, in termini economici, dell’intero protocollo di intesa, che risale a sette anni fa. La base a terra per il gas potrebbe entrare a regime nel gennaio 2024. E’ il termine indicato durante il confronto, ma ci sono iter già avviati, compresi quelli per le gare di appalto. “Alcune sono state concluse e altre invece sono in corso, per le strumentazioni e non solo – dice il segretario provinciale della Femca-Cisl Francesco Emiliani – è stato riferito che tutta la fase delle gare di appalto dovrebbe chiudersi entro il gennaio 2022”. Enimed, come confermato nel corso dell’incontro, è pronta ad anticipare l’avvio degli interventi edili, con le operazioni di movimento terra nelle quattro aree bonificate che potrebbero partire da luglio, ma la preoccupazione è forte sul fronte delle autorizzazioni. Dopo quanto accaduto con ministero e Regione, ora è il Comune a tardare nel rilascio dei permessi per le prime operazioni e per la fase edile. Nelle scorse settimane, a Palazzo di Città, dirigenti e funzionari avevano avuto un incontro urgente con la parte politica. Dal settore sviluppo economico, con l’assessore Terenziano Di Stefano, si spinge per accelerare i tempi e anche la possibilità di far intervenire la commissione interna per la valutazione e i pareri rientra in questa direzione. Però, le autorizzazioni non sono state ancora rilasciate. “Noi siamo stanchi – dice Emiliani – siamo riusciti anche ad ottenere impegni importanti da un’azienda che ha confermato l’investimento e vorrebbe anticipare l’avvio dei primi lavori, però ci troviamo davanti agli stessi problemi di sempre. Se il Comune deve rilasciare delle autorizzazioni, ci chiediamo perché non lo fa entro i termini previsti. Se questa situazione dovesse protrarsi ulteriormente, avvieremo la protesta. E’ un investimento fondamentale per l’occupazione e per la presenza di Eni sul territorio. Questo dovremmo capirlo tutti, ad iniziare dalle istituzioni chiamate a rilasciare le autorizzazioni, indipendentemente da chi ne abbia la competenza. A noi, poco interessa”. Con i permessi attesi e l’avvio dei primi lavori, le parti potrebbero anche arrivare ad un’anticipazione rispetto al termine dell’avvio vero e proprio della produzione, magari a metà del 2023, ma tutto dipenderà anche dai tempi della burocrazia.