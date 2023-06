“Argo-Cassiopea”, respinto emendamento per le royalties ai Comuni: “Schifani ci ha illusi”

Gela. La città esclusa da ristori finanziari per il progetto sul gas “Argo-Cassiopea”. Il parlamentare Ars M5s Angelo Cambiano aveva presentato un emendamento al collegato alla legge finanziaria ma è stato bocciato. Secondo l’esponente grillino è il de profundis su ogni velleità di ottenere royalties estrattive dal vasto investimento di Enimed. “Nel collegato alla finanziaria varato mercoledì dall’Ars non ha trovato spazio un mio emendamento che destinava parte delle royalties, provenienti dalle estrazioni di gas a mare, ai Comuni costieri sui quali ricadono gli effetti negativi di queste operazioni. È stata persa un’occasione importante per dare risposte concrete ai territori siciliani. Evidentemente questo esecutivo è più interessato alle norme spot, prive di una visione di insieme piuttosto che ai reali benefici per Sicilia”, spiega il parlamentare. L’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, solo pochi giorni fa, era ritornato sul tema spingendo affinché si possa porre la questione davanti alle istituzioni regionali e nazionali. Per le casse del Comune, quelle delle royalties estrattive o di eventuali compensazioni sarebbero somme essenziali. “Se si pensa – dice Cambiano – che per il progetto estrattivo “Argo-Cassiopea” è prevista l’estrazione di 10 miliardi di metri cubi di gas, è facile intuire che ai Comuni interessati sarebbero andate cifre notevoli, valutabili nell’ordine di 15, 16 milioni di euro l’anno. L’attuale assetto normativo, invece, prevede che il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota sulla produzione di idrocarburi gassosi sia ripartita fra lo Stato e la Regione adiacente al giacimento, senza lasciare spazio per ristori ai Comuni interessati dalle operazioni estrattive, lacuna che il mio emendamento prevedeva di colmare”.