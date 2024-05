“Argo-Cassiopea”, ripartito tavolo prescrizioni: ci sono distanze, “ripristinare praterie marine”

Gela. E’ ripreso il tavolo sulle prescrizioni dettate ad Enimed nel progetto “Argo-Cassiopea”. Dopo la riunione di inizio marzo, un secondo incontro, su convocazione del dirigente comunale Antonino Collura, si è da poco tenuto. Le distanze però sembrano esserci, soprattutto tra le priorità dettate dalla Riserva Biviere e le previsioni di Enimed, che coordina l’investimento sul gas con i giacimenti in mare. Si attende una mappatura dettagliata delle aree sulle quali intervenire per adempiere. In base alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi comunali, vanno concentrati interventi consistenti di risanamento e salvaguardia ambientale. “Almeno il cinquanta per cento delle praterie marine ha subito, nel tempo, danni industriali – spiega Emilio Giudice della Riserva Biviere che partecipa al tavolo e ha contribuito a stilare le prescrizioni – servono interventi ingenti e quelli in mare ritengo concentreranno diverse decine di milioni di euro. Le attività a terra, invece, possono assorbire risorse per circa tre o quattro milioni di euro. Tocca ad Eni dimostrare che c’è la volontà di risanare”. Giudice, già in fase di definzione delle prescrizioni che accompagnarono le due autorizzazioni comunali, fece chiaramente intendere che bisognava procedere anticipatamente all’avvio dei cantieri del progetto. I lavori per “Argo-Cassiopea”, compresi quelli della base a terra per il gas, sono invece in stato avanzato. L’attuazione dei progetti per le prescrizioni ambientali non sembra una strada così facile da imboccare. Occorrono risorse finanziarie ingenti da parte della multinazionale.