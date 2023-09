Artigianalità e made in Italy, master class per i pizzaioli gelesi

Gela. L’Azienda Oro di Napoli ha voluto fortemente a Gela una giornata all’insegna dell’Artigianalità e del Made in Italy per presentare i prodotti dell’azienda Farchioni, che da anni produce a km 0 farine,oli e birre artigianali.

I maestri Pietro Barone, Fabio Ferrara Vincenzo la Porta e Daniele Cacciuolo, gelese d’adozione, hanno presentato diverse tipologie di impasti realizzate con le farine Farchioni per permettere ai colleghi pizzaioli che anno partecipato alla master class di poter gustare la differenza dei prodotti realizzati con il prodotto presentato. “Il made in Italy ci da la possibilità di realizzare degli ottimi prodotti e noi puntiamo proprio a questo – ha dichiarato Daniele Cacciuolo- queste farine garantiscono delle ottime permormance in tutte le diverse lavorazioni ed impasti e lo dimostreremo ai colleghi che partecipano alla master class preparando degli assaggi di diverso tipo, dalla classica pizza napoletana alla contemporanea, passando per quella palerminata e dedicando attenzione al mondo gluten free che auemtna ogni giorno la richiesta di prodotti sani e all’altezza.”

All’incontro svoltosi presso il ristorante Sabìa è stata presentata anche l’azienda Pegaso Food che produce semilavorati di alta qualità anche per celiali.