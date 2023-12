Asp approva gli atti per la commissione invalidità, Pizzardi: “Risultato fondamentale”

“È stato un lavoro condotto insieme al sindaco – sottoline l’assessore – non era più accettabile che in città non ci fosse una commissione così importante, in un territorio fortemente provato da gravi patologie”. Dal momento del suo insediamento, Pizzardi, che ha ottenuto dal sindaco la delega alla sanità, ha iniziato una costante attività di verifica, attivando tutti i canali istituzionali. A più riprese, anche in consiglio comunale, ha lamentato l’assenza di riscontri da Asp. Arriva il passo decisivo. Il tema è stato trattato in diverse occasioni dall’assise civica, sulla base di interrogazioni presentate dal gruppo di “Una Buona Idea” e alle quali la giunta ha sempre dato riscontro seppur in mancanza di vere risposte dal management Asp. L’iniziativa costante ha portato al risultato atteso per la città.