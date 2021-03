Assembramenti dentro un bar, multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni

Caltanissetta. Troppi avventori dentro il bar, con cinque in un tavolo anziché quattro. In maniera rigida del Dpcm, la polizia ha sanzionato il titolare di un noto bar di Caltanissetta, sito in via Monaco. I poliziotti hanno sanzionato con 400 euro di multa il bar, che rimarrà anche chiuso per cinque giorni.

Nel corso del controllo, è stato accertato che all’interno dei locali dell’attività in questione, dove erano presenti circa un centinaio di avventori, distribuiti nei tavoli con posto a sedere.