Ast pronta a fermare i bus urbani, azienda è in crisi: stop anche in città

Saranno invece assicurati i collegamenti extraurbani. “Considerato che l’azienda versa in una grave situazione di crisi di impresa e criticità finanziaria il Cda ha deliberato di ridurre l’impegno produttivo ove si registrano elevati costi di produzione e bassi ricavi di traffico”, così ha scritto il presidente di Ast. Per l’amministrazione comunale, oberata dalla profonda crisi degli atti finanziari, potrebbe essere una tegola in più nonostante il servizio di trasporto pubblico per anni non sia mai stato veramente implementato in città, anche per responsabilità della stessa Ast.