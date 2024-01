Ato rifiuti, Greco: “Liquidazione nella massima legalità, singolare l’assenza di Bancheri”

Gela. Un punto di incontro sul futuro prossimo dell’Ato rifiuti in liquidazione non c’è e non pare facile da definire. Il vertice di ieri in Regione, del quale abbiamo riferito, ha rafforzato ancora di più le distanze tra i sei sindaci che chiedono l’assemblea per il subentro della Srr4 e la sostituzione del commissario Lucisano e l’avvocato Lucio Greco che ha parlato di “scelta infelice” riferendosi all’assenza proprio dei primi cittadini di Niscemi, Delia, Sommatino, Butera, Mazzarino e Riesi. Abbiamo già riportato che il commissario dell’ambito ha preannunciato la presentazione di un bilancio di liquidazione e di un piano per il capping delle vasche dismesse A-B e C-D di Timpazzo. Il vicepresidente Srr e sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha invece ribaltato le valutazioni di Greco, sostenendo che l’unico intento dell’avvocato e del commissario Lucisano è di “fuggire dall’assemblea e di mantenere un carrozzone mangiasoldi”.