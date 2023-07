Atti finanziari, dieci per rendiconto e riequilibrio: bagarre ma salta numero legale

Gela. Quasi tre ore di riunione consiliare ma senza l’esito finale sul rendiconto 2021 e sulla proposta di adesione al piano di riequilibrio. A conclusione di una seduta tiratissima, con la burocrazia che questa volta ha messo confini ben delimitati, solo dieci consiglieri hanno risposto alla chiamata del presidente Salvatore Sammito. Niente numero legale (come era già prevedibile) e domani i pro-Greco e i civici di “Una Buona Idea”, salvo sorprese, dovrebbero sugellare gli atti finanziari. Servirà una soglia numerica inferiore. La tensione è arrivata alle stelle. Quello che sembrava uno strumento finanziario già acquisito, ovvero il rendiconto 2021, ha invece dato filo da torcere non solo alla politica. L’opposizione, senza distinzioni di collocazione, ha lasciato l’aula. Proprio dal presidente della commissione bilancio, il meloniano Pierpaolo Grisanti, è stata posta l’osservazione che ha poi assorbito l’intera seduta. Tutto si è mosso intorno a circa 137 mila euro non conteggiati nel computo complessivo di un disavanzo dell’ente da 118 milioni di euro. Per i revisori, che non hanno fatto passi indietro, la somma, seppur minima, andava vincolata sulla base della normativa contabile.

Il dirigente del settore bilancio Pino Erba, però, ha più volte sottolineato che i 137 mila euro non spesi nel 2021 comunque non saranno stanziati nel successivo esercizio, escludendo la necessità di vincolarli. La bagarre è partita. L’opposizione, in blocco, non si è fidata dell’amministrazione e soprattutto delle divergenze tecniche tra revisori e dirigente. I meloniani hanno spinto per il ritiro del rendiconto. I toni si sono accessi. “Il centrodestra dimostri di avere coraggio – ha tuonato il sindaco Lucio Greco – questa situazione non l’ha generata la nostra amministrazione. Non si può fare campagna elettorale a danno della città”.