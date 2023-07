Spari in via Petrarca, l’accusa di tentato omicidio: domani gli interrogatori dei due giovani

Gela. Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia dei due giovani accusati degli spari di via Petrarca, quando a Capodanno venne ferito un trentenne. Per i pm della procura locale e per quelli della minorile di Caltanissetta, si trattò di tentato omicidio. A sparare fu un minore, che verrà sentito dal gip del tribunale nisseno. Il maggiorenne che l’avrebbe accompagnato guidando lo scooter usato per arrivare sul posto, Cristofer Schembri, si presenterà invece davanti al gip del tribunale locale.