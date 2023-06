Atti finanziari, venerdì confronto forse decisivo: svolta anche sul parere al rendiconto?

Gela. Venerdì, il collegio dei revisori e l’amministrazione comunale dovrebbero definire gli ultimi aspetti per andare avanti nel percorso degli atti finanziari. In serata, il vicesindaco Mariangela Faraci (assessore al bilancio), intervenendo in consiglio comunale, ha confermato che il confronto ci sarà e verterà, tra le altre cose, pure sulle variazioni di bilancio per i progetti delle linee di finanziamento. Diverse sono state stoppate, in attesa di verifiche. Senza atti finanziari già approvati, le variazioni diventano decisive. Del resto, su questo versante negli ultimi mesi non sono mai mancate tensioni tra la giunta e i revisori. Il tavolo di venerdì potrebbe diventare un passaggio cruciale per il parere che i revisori devono rilasciare al rendiconto 2021, spartiacque per giungere ai correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Ieri, nel corso di una riunione tra il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e il segretario generale Carolina Ferro, è emerso che il parere potrebbe essere rilasciato proprio venerdì. Nelle stanze dell’amministrazione comunale c’è fiducia sul fatto che possa essere un via libera da parte del collegio, che pare intenzionato a produrre una vera e propria relazione sullo stato dei conti dell’ente comunale. La scorsa settimana, nonostante le dimissioni del sindaco Lucio Greco, la giunta ha varato una revisione del rendiconto, con un disavanzo in aumento a circa 118 milioni di euro e un avanzo indicato in 38 milioni. Il varo dovrebbe rappresentare il capitolo finale, prima del parere. I revisori hanno praticamente monitorato ogni fase delle attività preliminari alla stesura del documento finanziario e anche per questo motivo gli assessori nutrono la speranza di avere un sì che possa poi portare in aula il rendiconto.