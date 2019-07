Auto a prezzi di favore e alberghi, poliziotto vicino ai Luca: “Denunce mai contro Rinzivillo”

Gela. Un presunto do ut des, illecito. Ci sarebbero stati stretti rapporti tra i Luca e il poliziotto Giovanni Giudice, a sua volta indagato nell’inchiesta “Camaleonte”. “Viveva una situazione di assoluta compromissione – ha detto il procuratore capo Amedeo Bertone – risponde di reati come corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio. Forniva informazioni su indagini in corso e otteneva vantaggi sul prestito o sull’acquisito di autovetture, a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, o sulla permanenza in alberghi”. Un sistema ben organizzato, che secondo gli investigatori si sarebbe retto per anni, anche dietro lo specchio della denuncia. “Nel corso del tempo – hanno spiegato ancora gli investigatori – i Luca decisero anche di denunciare presunte richieste estorsive, ma mai contro esponenti del gruppo Rinzivillo”.