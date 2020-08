Gela. L’hanno abbandonata a Montelungo, in via Del Sambuco, e probabilmente hanno appiccato il fuoco ad una Fiat. Le fiamme si sono alzate a poca distanza da un’abitazione. Sono stati i residenti ad allertare i vigili del fuoco e a tentare di spegnere il rogo. Sarebbero due i giovani che si sono allontanati. Non è da escludere che la vettura sia stata rubata. Le fiamme sono state appiccate in pieno pomeriggio.