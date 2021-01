Auto e appartamenti, due minori accusati di diversi furti: fissato giudizio immediato

Gela. Sono diversi i furti che gli vengono contestati dai pm della procura minorile di Caltanissetta. Per i due giovani accusati dei colpi, in auto e abitazioni, è stato fissato il giudizio immediato. Davanti ai magistrati del tribunale minorile nisseno si dovranno presentare a fine gennaio. Secondo i pm e i poliziotti del commissariato, la scorsa estate, in più occasioni, avrebbero forzato alcune auto (infrangendo i vetri), in sosta nei pressi di lidi balneari e accessi al mare. Dopo essersi impadroniti delle chiavi degli appartamenti, che alcuni proprietari avevano lascito nelle vetture, si sarebbero recati nelle abitazioni, per rubare. Nell’arco di poche ore, approfittando dell’assenza degli ignari proprietari, avrebbero “ripulito” alcuni appartamenti.