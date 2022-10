Aveva cocaina, convalidato l’arresto del minore: non sono state applicate misure

Gela. Quasi un grammo di cocaina, nascosto negli slip che portava, e la targa dello scooter alterata, probabilmente per non essere identificato. L’arresto di un sedicenne, effettuato due giorni fa dai carabinieri, è stato convalidato dal gip del tribunale dei minori di Caltanissetta. Anche secondo il magistrato, peraltro, il sospetto più che fondato è che la droga fosse destinata allo spaccio. Il giovane, sentito questa mattina e assistito dal legale Rosario Prudenti, ha fornito indicazioni non ritenute fondate. I carabinieri, durante il controllo, hanno trovato circa trecento euro. Per il giovane, però, non ci saranno misure restrittive.