Aveva hashish, minore gelese arrestato a Piazza Armerina: riesame annulla l’ordinanza

Gela. Era stato fermato e arrestato poche settimane fa a Piazza Armerina. Un giovane gelese, ancora minorenne, aveva con sé circa cinquanta grammi di hashish. Secondo gli inquirenti ennesi, la droga pare fosse destinata allo spaccio, nella zona della villa comunale proprio di Piazza Armerina. I giudici del riesame, ai quali si è rivolto il difensore, l’avvocato Davide Limoncello, hanno però annullato l’ordinanza. Il giovane torna libero e non avrà più l’obbligo di stare a casa per l’intera giornata. Per i prossimi due mesi dovrà rispettarlo solo nelle ore serali e notturne. Per la difesa, non ci sono prove certe che la droga trovata nel marsupio fosse sua. Era nell’automobile sulla quale viaggiava il minore insieme ad un maggiorenne sempre gelese.