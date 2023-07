Bambina di 10 anni trova portafogli e lo fa riconsegnare al proprietario

Gela. “Papà ho trovato un portafogli con soldi e documenti dentro, portalo alla polizia”. Carla Falvo ha 10 anni ma le idee molto chiare. Questa mattina si è imbattuta per strada in via Palazzi in un portafogli evidentemente perso da un cittadino. Senza esitare ha raggiunto lo studio legale del padre e glielo ha consegnato. “Mi raccomando portalo subito in commissariato”, ha detto al genitore, che subito dopo si è recato presso gli uffici di via Calogero Zucchetto. Al suo interno c’erano diverse banconote, carte di credito e documenti personali.