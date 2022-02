Banco alimentare, conferenza servizi per progetto Eni: hub all’ex mattatoio

Gela In base alla convenzione, firmata da Eni e amministrazione comunale nel maggio dello scorso anno, l’area dell’ex mattatoio comunale dovrebbe essere riconvertita in hub per il banco alimentare. Attraverso il progetto, dovrebbe sorgere il terzo hub, sull’isola, del Banco alimentare Sicilia. Un punto di riferimento per le associazioni e i volontari che operano nel settore, a supporto delle famiglie più in difficoltà. I lavori non sono ancora partiti. Quella della prossima settimana, dovrebbe essere una delle ultime riunioni tecniche, prima del rilascio dell’autorizzazione comunale. E’ stata infatti fissata la conferenza di servizi, come richiesto dall’amministratore delegato di Enimed, Emiliano Racano. Il progetto è portato avanti dalla multinazionale, attraverso la stessa Enimed, Raffineria di Gela ed Eni Rewind. La procedura è seguita dallo sportello Suap, del settore grandi opere e sviluppo economico.