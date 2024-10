Basket, approda a Gela domenica il “Teddy Bear Toss”. Longo fuori un mese

Per quanto riguarda la sfida fra i ragazzi di coach Bernardo, e quelli allenati da coach D’Urso, ci si aspetta una gara equilibrata. Entrambe le compagini vengono da una sconfitta, anche se nel caso dei biancazzurri si parla di un insuccesso duro da digerire. Dopo un vantaggio di 16 punti a 10 minuti dal termine, i padroni di casa hanno rimontato gli avversari mettendo a referto 20 punti contro i 3 dei gelesi. Un blackout totalmente inaspettato dopo tre frazioni di gara giocate ad altissimo livello dai biancazzurri, che hanno mollato la presa proprio nel momento chiave della gara. L’organico di coach Bernardo ha dimostrato in più occasioni di avere una grande forza mentale e di essere in grado di superare ostacoli di ogni tipo, ma la fortuna, nell’ultimo periodo, sta venendo meno. Salvo Longo, guardia gelese, dovrà stare fuori per almeno un mese a causa di una lesione del legamento rotuleo del ginocchio sinistro. Un infortunio che desta non poca preoccupazione in casa Gela Basket, considerati i lunghi tempi di recupero. I biancazzurri, domenica, avranno l’obbligo morale di lottare contro gli avversari con un atteggiamento diverso e con una concentrazione maggiore rispetto alle ultime uscite. L’obiettivo è chiaro: combattere per ottenere il primo successo stagionale e regalare un sorriso ai tifosi presenti al palazzetto.