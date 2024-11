Basket, domani al PalaLivatino la sfida fra gli eterni rivali Gela e Comiso

Dopo aver ceduto dinanzi alle avversarie in occasione delle prime due sfide del torneo di Serie C, infatti, i ragazzi di coach Bernardo si sono rimboccati le maniche e hanno ottenuto quattro successi di fila, restando sulla scia delle prime della classe. Ci si aspetta un PalaLivatino gremito di tifosi, così come piace al Gela Basket, che in ogni gara casalinga sembra esaltarsi dinanzi alla grande cornice di pubblico e giocare anche meglio rispetto alle sfide fuori dal proprio fortino. Palla a due fissata per le 18 di domenica pomeriggio. A dirigere il big match saranno Oliveri di Paternò e Marino di Porto Empedocle.