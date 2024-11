Domani al “Presti” la sfida tra Gela e Supergiovane: in palio tre punti essenziali

Gela. In seguito ai due pareggi contro Athletic Palermo e Folgore Castelvetrano, torna in campo domani il Gela, pronto a fronteggiare la Supergiovane di Castelbuono. Gara da vincere, senza se e senza ma. Servirà una prestazione di alto livello e i ragazzi di mister Cacciola, sinora, in casa non hanno mai sfigurato. Necessario digerire l’amaro pareggio contro la Folgore, rimediato dopo aver giocato per tutta la ripresa in 10, e sciorinare una grande prestazione, di alto livello e soprattutto alta intensità. Vedremo, probabilmente, una Supergiovane molto difensiva e poco incline a sbilanciarsi, motivo per cui i biancazzurri sono chiamati a pressare assiduamente gli avversari e creare densità nella trequarti avversaria.