Bilancio, per Greco sarà una prova decisiva: incontri anche in Regione

Gela. Il bilancio di previsione è diventato la chiave di volta negli equilibri non solo dell’ente comunale ma anche della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Una parte della sua coalizione pare sempre più convinta che il primo cittadino possa arrivare ai correttivi necessari per avere il via libera allo strumento finanziario. Le dimissioni del dirigente Alberto Depetro hanno creato un vulnus che in pochi ipotizzavano. Pare piuttosto probabile (ma manca l’ufficialità) che almeno in questa fase sarà il segretario generale Loredana Patti a portare avanti uno dei settori più complessi dell’intera organizzazione municipale. Gli incontri di Greco con i funzionari e i contatti con gli esperti sono costanti. Il sindaco sa che senza il bilancio di previsione tutto diventa ancora più difficile. Per ora, l’eventuale incognita della sfiducia sembra tramontata, anche se il primo cittadino non può trascurare i troppi conflitti interni alla sua maggioranza. Negli ultimi due giorni, ha avuto incontri in Regione.