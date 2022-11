Atletica di livello in città, ritorna la Maratonina sul tracciato locale

“Siamo felici di ospitare, anche quest’anno, i numerosi runners che stanno letteralmente accorrendo nella nostra città per questo evento che, anno dopo anno, si sta rivelando vincente, entusiasmante ed allettante. Ci siamo finalmente lasciati alle spalle l’emergenza Covid, che fino all’edizione 2021 ha molto limitato la kermesse sportiva, che torna ora alla normalità, con il suo carico di valori improntati al fair play, alla socialità e al non lasciare nessuno indietro. Non a caso, la competizione sportiva è aperta a tutti. Tutti uguali: l’atleta 18enne come quello 85enne (è questa, infatti, l’età del runner più anziano di quest’anno) i normodotati e i diversamente abili. Nel nome dello sport, del divertimento e delle sane passioni. Il comune di Gela è lieto di patrocinare, come sempre, l’iniziativa e farà la sua parte affinchè tutto possa svolgersi al meglio ed in tutta sicurezza. Grazie a quanti si stanno spendendo a livello organizzativo. Il loro è un lavoro immane, e merita di essere ricordato”, il commento degli amministratori.