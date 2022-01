Biologa con la passione per la musica, Danila sul palco di “Tali e quali”

Gela. Ha coronato il sogno di calcare il palco della Rai, sfruttando la sua somiglianza con Laura Pausini. La giovanissima gelese Danila Sciagura, biologa con la passione per il canto, si è esibita questa sera nel noto talent “Tali e quali”, format costa del più famoso “tale e quale show” di Carlo Conti.

E’ stata lei stessa a raccontare come sia arrivata in Rai. “Ho fatto il provino a novembre – racconta Danila – dopo una settimana mi ha chiamato la produzione RAI dicendomi che Carlo Conti aveva apprezzato tantissimo le mie doti canore e la somiglianza a Laura Pausini (tra l’altro la mia cantante preferita da quando avevo 8 anni) . Mi hanno così confermato che sarei stata tra gli 11 concorrenti di “Tali e quali ” in onda ieri sera. Ero incredula”.

Danila è biologa, canta e ama la musica da sempre. Ha partecipato anche a diversi festival locali (Festival del Golfo) arrivando sempre in finale. Nel 2012, dopo aver superato due provini, ha provato l’emozione di far parte dell’accademia del festival di Castrocaro conoscendo artisti come Edoardo Bennato.