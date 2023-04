Blitz “Leonessa”, Cassazione per sei imputati: in appello esclusa contestazione di mafia

Gela. Un anno fa, la Corte d’appello di Brescia confermò le sei condanne già imposte dal gup del tribunale lombardo ad altrettanti imputati, coinvolti nell’inchiesta “Leonessa”. Venne nuovamente esclusa l’esistenza di un’organizzazione mafiosa collegata alla stidda gelese, come accaduto anche in altri filoni processuali scaturiti dalla stessa inchiesta. A giugno, la Cassazione si occuperà dei ricorsi avanzati dai difensori di Roberto Raniolo, Francesco Scopece, Salvatore Sambito, Luca Verza, Giuseppe Tallarita e Giuseppe Nastasi. E’ stata fissata l’udienza. Le condanne confermate in appello vanno fino ai cinque anni e otto mesi di detenzione disposti per Raniolo (per il quale è stato escluso il ruolo di capo e già in primo grado era stato assolto da due imputazioni di estorsione). Secondo gli investigatori, i sei imputati avrebbero avuto rapporti diretti con il gruppo che nella provincia lombarda venne individuato come fulcro del sistema delle compensazioni fiscali indebite.