“Città in sofferenza”, Mancuso: “Antimafia incontrerà territorio, Greco? Decide centrodestra”

Gela. “La città è in sofferenza. Ha bisogno di una visione di medio e lungo periodo. Gli scienziati che fanno avanti e indietro da Palermo solo per una foto da campagna elettorale servono a poco”. Il parlamentare Ars Michele Mancuso, riferimento dei forzisti locali, lunedì ha in programma una visita in città. “Vedrò i grandi elettori, i consiglieri e gli esponenti del partito locale – spiega – dobbiamo lavorare ad un progetto per la città. Non dobbiamo prendere in giro nessuno. Abbiamo fatto degli sbagli. Anche in un’ottica di coalizione di centrodestra, serviranno concretezza e i fatti”. Mancuso, che all’Ars è componente dell’antimafia, anticipa che “la commissione incontrerà i sindaci, le forze dell’ordine, i magistrati e le istituzioni locali, per capire quali interventi saranno utili per aiutare il territorio”. Inoltre, spiega che “il presidente della Regione Renato Schifani segue con molta attenzione l’investimento “Argo-Cassiopea” e i rapporti con Eni sono eccellenti”. Il parlamentare forzista rilancia il ruolo del governo regionale. “Ci sono progetti importanti per la città – dice inoltre – il governo regionale ha già presentato due misure per andare incontro agli imprenditori del territorio, che risentono di tanti problemi e della crisi generale”. I rapporti politici con l’amministrazione Greco i forzisti li hanno chiusi, uscendo dalla giunta lo scorso anno, prima che si materializzasse la crisi di bilancio. Mancuso, però, tiene a sottolineare che “il partito non ha mai preso le distanze dalla città”.