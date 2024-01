Blitz “Mondo opposto”, indagati al riesame: discussi i ricorsi

Gela. Si sono susseguite fino alla prima serata di ieri le udienze davanti ai giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta. I magistrati si sono riservati di decidere sui ricorsi avanzati dai legali di difesa degli indagati nella vasta inchiesta antimafia “Mondo opposto”. I pm della Dda nissena e i carabinieri hanno individuato la presunta rete del clan di Cosa nostra che avrebbe avuto come punto di convergenza i fratelli Alberto Musto e Sergio Musto (rappresentati dal legale Francesco Spataro). Intorno a loro, avrebbero gravitato Andrea Abaco, Francesco Amato, Francesco Cantaro, Francesco Cona, Giuseppe Manduca, Francesco Alessio Torre e Carlo Zanti. In sede di interrogatorio di garanzia, dopo gli arresti, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, tra gli altri, Gianni Ferranti e Giovanni Ferranti, padre e figlio (rappresentati dagli avvocati Joseph Donegani e Francesco Mascali). Stessa scelta per Davide Cusa, con il legale Maurizio Scicolone. Hanno optato per la facoltà di non rispondere, inoltre, i gelesi Emanuele Burgio (difeso dall’avvocato Flavio Sinatra) e Carmelo Raniolo (con il legale Nicoletta Cauchi). Tra i coinvolti, ci sono altri gelesi: Vincenzo Cannizzaro e Luigi Cannizzaro. Al riesame le difese hanno esposto una ricostruzione dei fatti tesa ad escludere un coinvolgimento degli indagati nell’organizzazione di mafia.