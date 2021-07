Bonetti “Pari opportunità tema fondamentale per Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema delle pari opportunità è fondamentale per l’Italia, e per il contesto internazionale, la parità di genere è la strada che abbiamo per avere un mondo in grado di affrontare le sfide del futuro, per la prima volta il tema della parità di genere è centrale nel G20, è uno degli assi della presidenza italiana, il presidente Draghi ha molto insistito su questo”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite di Rainews24. “Faremo delle proposte molto concrete, sul lavoro, sui servizi” ha aggiunto “è un ambito su cui stiamo lavorando come governo anche all’interno della strategia del Family Act”.(ITALPRESS).