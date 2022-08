Bonifica non eseguita delle acque di falda, dodici dirigenti Eni a giudizio

Gela. Sono in totale dodici gli amministratori e dirigenti del gruppo Eni che a dicembre dovranno presentarsi davanti al giudice del tribunale. È stato disposto il processo nei loro confronti perché, a vario titolo, sono accusati di non aver ottemperato alle varie fasi del procedimento per la bonifica delle acque di falda. Gli imputati operano per Raffineria e Syndial (oggi Eni Rewind). È stato emesso il decreto che dispone il giudizio.