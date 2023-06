Bonifiche Sin locale, report Ministero: progetti approvati ma mancano interventi completati

Gela. L’ultimo aggiornamento dei dati, risalente al dicembre 2022, è stato da poco pubblicato dal Ministero dell’ambiente, attraverso la direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche. Di fatto, però, non cambia il trend delle procedure di bonifica nelle aree ricomprese nel Sito di interesse nazionale. Non ci sono, in base ai risultati, aree locali del tutto bonificate con certificazione. L’estensione complessiva del Sin perimetrato è di 795 ettari. Per i terreni, le aree indicate come “potenzialmente contaminate” toccano i 440 ettari. Le zone “contaminate”, invece, si attestano su una estensione di 233 ettari. Sono stati approvati progetti di bonifica su 102 ettari. Il report, sempre sui terreni, indica inoltre la presenza di 14 ettari di aree non sottoposti ad indagini e 4 ettari, infine, risultati “non contaminati”. La situazione cambia poco per le falde. I risultati riportati nella relazione ministeriale toccano le attività sempre nelle aree del Sin, che raggruppa i quadranti del territorio locale sottoposti all’incidenza industriale. Sono stati approvati progetti di bonifica, per le falde, su un totale di 426 ettari. Le aree individuate come “potenzialmente contaminate” si collocano su 363 ettari. Solo per 4 ettari, invece, si riscontrano “aree non indagate”. Anche su questo versante, però, non risultano procedimenti conclusi con bonifica certificata. E’ un capitolo che viene spesso riaperto, negli ultimi anni con maggiore frequenza a seguito della fase di riconversione della raffineria di contrada Piana del Signore. C’è ancora molto da fare.