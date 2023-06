Rapine in due filiali di banca in città, cliente minacciato con un coltello: testimoni in aula

Gela. Saranno prodotte ulteriori sentenze, definitive, emesse da diverse autorità giudiziarie, a riprova del coinvolgimento soprattutto di due cugini catanesi accusati di aver organizzato una rete fitta ed estesa di rapine in istituti di credito siciliani. Due colpi si registrarono in città. I rapinatori entrarono in altrettante filiali della banca Sant’Angelo, tra aprile e luglio del 2008. Furono oltre un centinaio le azioni messe a segno sull’isola, tutte in filiali bancarie. In settimana, davanti al collegio penale del tribunale, sono stati sentiti diversi testimoni. Un poliziotto, alcuni clienti di una delle filiali cittadine rapinata e una dipendente. Di fatto, hanno confermato che ci fu la rapina ma non sono emersi troppi particolari sull’identità di chi agì. Pare che i rapinatori minacciarono un cliente, puntandogli contro un coltello. In questo filone processuale, le contestazioni sono mosse ai cugini catanesi Sebastiano Tasco e Maria Rosa Tasco e a Marco Rapisarda. I cugini sono ritenuti menti anche delle rapine in città mentre Rapisarda avrebbe preso parte all’azione di luglio del 2008. I testimoni, davanti al collegio penale del tribunale, hanno risposto alle domande del pm della procura e dei legali degli imputati. Per la difesa di Rapisarda, rappresentata dall’avvocato Salvo Macrì, non ci sarebbero riscontri concreti per ritenere che sia stato lui a rapinare l’istituto di credito.