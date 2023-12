Botti di fine anno, disposto il divieto fino all’Epifania: “Sanzioni per i trasgressori”

L’atto impone lo stop a botti da domani fino al giorno dell’Epifania (compreso), sia in luogo pubblico che privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi. Per i trasgressori scatteranno multe fino a 500 euro e la confisca del materiale. L’ordinanza è stata comunicata in via preventiva al prefetto e trasmessa per i controlli del caso alle forze di polizia.