Brucazzi, un impianto per lo stoccaggio di rifiuti: sì Regione, “non va sottoposto a Via”

Gela. La documentazione tecnica venne trasmessa alla Regione due anni fa. Il progetto dell’azienda locale Mecogest, da tempo impegnata nei servizi ambientali e nel settore dei rifiuti, prevede la realizzazione di un impianto di solo stoccaggio di “rifiuti liquidi e solidi, pericolosi e non”. A conclusione delle verifiche condotte dal dipartimento regionale dell’ambiente, è stato deciso che non sarà necessario passare dalla fase Via. Al contempo, viene rilasciato parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale (Vinca). La commissione tecnica specialistica, con un proprio parere, ha ritenuto che il sistema rispetti i parametri. Sarà realizzato in un’area già a disposizione dell’azienda, in contrada Brucazzi. L’impianto di stoccaggio verrà predisposto per diverse categorie di scarti, da quelli della raffinazione fino agli oli esausti. Ci sono, inoltre, i rifiuti dei processi inorganici, le vernici, i fanghi, i catalizzatori, gli scarti dell’attività edilizia e di costruzione e le miscele. Lo stoccaggio consentirà successivamente all’azienda, avendo raggiunto determinati quantitativi, di trasportare il materiale negli impianti specializzati. Già al momento della presentazione di tutte le carte alla Regione, venne riferito che in questo modo si ridurranno drasticamente i trasporti in altri impianti, effettuandoli solo in presenza di precise soglie quantitative.