In via Venezia il nuovo Punto Enel con le offerte shock per luce e gas

Gela. Un nuovo spazio Enel partner in via Venezia, nel cuore di quello che è stato ribattezzato centro commerciale naturale. Al civico 420, adiacente allo storico ex bar Sanremo, il nuovo punto vendita dove scoprire le offerte luce e gas più adatte e ricevere una assistenza personalizzata.

Maggio è il mese delle offerte shock per luce e gas soprattutto. Per un periodo limitato puoi avere E-light Luce e E-light Gas a un prezzo “Formidabile” come recita lo spot televisivo. C’è tempo fino al 27 Maggio.

Vantaggi

L’offerta a prezzo fisso più conveniente di Enel Energia per chi proviene dal Mercato Libero con ul 30 per cento di sconto sul prezzo di listino della componente energia.

Prezzo Luce – 0,1162 €/kWh* – Bloccato per i primi 12 mesi. La bolletta web è inclusa. La voltura è gratis se cambi intestatario del contratto e fornitore.

Scegli un’offerta semplice e conveniente: con E-light hai il prezzo della componente energia e il corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) bloccato per i primi 12 mesi. Con un preavviso di almeno 3 mesi potremmo comunicarti per iscritto le nuove condizioni economiche che ti saranno applicate. Qualora non desiderassi accettare le nuove condizioni economiche potrai recedere dal contratto avvalendoti di un nuovo fornitore. L’offerta luce rispetta l’ambiente con energia 100% rinnovabile, certificata tramite il sistema delle garanzie di origine del GSE.