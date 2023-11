Busto Arsizio, giovane scomparsa: da lunedì nessuna notizia di Kimberly Bonvissuto

Busto Arsizio. L’allarme l’hanno lanciato anche attraverso i social. I familiari della ventenne Kimberly Bonvissuto, che vivono a Busto Arsizio, hanno perso le sue tracce. È uscita di casa, in via Cellini 3, lunedì pomeriggio e da allora non è più ritornata. Doveva vedersi con una cugina e pare che a lei abbia anche riferito di un incontro in programma con un ragazzo.