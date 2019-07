Cade a terra per una buca in strada, donna incinta ha rischiato di perdere il bambino

Gela. Ha temuto seriamente di perdere il bambino che ha in grembo. Una donna ha subito diverse ferite, dopo essere caduta rovinosamente a terra, a causa di una buca sul selciato, probabilmente frutto della scarsa manutenzione. E’ stata trasportata in ospedale e i medici l’hanno subito sottoposta a visita ginecologica, soprattutto per appurare eventuali conseguenze al feto. Pare che adesso la donna sia fuori pericolo e la gravidanza non a rischio.