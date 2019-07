Ritorna all’antico splendore la statua “do’ Santu Patri”

“Da anni la nostra città soffre terribilmente la situazione drammatica del porto – afferma don Lino di Dio, direttore diocesano dell’Apostolato del Mare e rettore della Chiesa di San Francesco di Paola. Noi gelesi, che amiamo il mare, dobbiamo essere i custodi protagonisti del nostro patrimonio artistico e ambientale; dobbiamo essere sensibili al disagio che i mariani sperimentano ogni giorno per portare il sostentamento a casa, poichè si tratta di persone costrette ad attraccare le proprie barche in altri porti, in quanto impossibilitate dall’insabbiamento o dai servizi non efficienti. La Chiesa non può che esser loro vicina. La festa della Gente di Mare, legata alla grande figura “do’ Santu Patri”, non vuole essere un riesumazione di una tradizione popolare legata al passato, ma mantenimento e custodia della propria identità, che non va persa. Tale festa vuole anche essere un momento di riflessione e di sprono di fronte al grande dono del mare e del creato, fonte di vita e di lavoro. L’attenzione di San Francesco di Paola per i nostri pescatori e marinai diventi speranza per la nostra città, la quale, per la collocazione geografica che la vede centro del Mediterraneo, può diventare, come lo è stato in passato, crocevia commerciale e turistica, ponte per l’Europa, il Nord Africa e l’Asia occidentale”