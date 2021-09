Cala ancora il contagio con un solo nuovo caso e 21 guariti

Gela. Da due giorni il numero di contagi sembra notevolmente calato. E’ solo un fatto tecnico, dovuto cioè al laboratorio guasto per due giorni e poi perché siamo nel fine settimana o è reale? Intanto registriamo un solo caso nelle ultime 24 ore, appena 5 in tutta la provincia. Gli altri sono di Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Campofranco e 1 di Niscemi, entrambi in isolamento domiciliare. Trasferito fuori provincia 1 paziente di Niscemi positivo al Covid-19. Deceduti 3 pazienti ricoverati in degenza ordinaria: 1 di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Butera. Guariti 39 pazienti di Niscemi, 21 di Gela, 14 di Caltanissetta, 5 di Mussomeli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Sommatino, 2 di Butera, 1 di Campofranco e 1 di Mazzarino.