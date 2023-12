Contestavano restrizioni anti-Covid, pietre e bottiglie contro forze dell’ordine: due a giudizio

Gela. Nell’ottobre di tre anni fa, una manifestazione autoconvocata, in piazza Umberto I, sfociò anche in episodi finiti all’attenzione dei pm della procura. Si trattava di un concentramento indetto per contestare le restrizioni anti-Covid. Ci furono lanci di bottiglie e pietre in direzione delle forze dell’ordine, presenti a poca distanza. Vennero analizzate le immagini e a processo sono finiti due partecipanti a quell’iniziativa. Ci sarebbero stati anche loro, secondo gli investigatori, tra i manifestanti che alla fine avrebbero lanciato pietre e bottiglie contro le forze dell’ordine. Sono difesi dal legale Carmelo Tuccio. In aula, la difesa ha messo in dubbio l’identificazione effettuata. Non ci sarebbero riscontri concreti, per il legale, tali da poter ricondurre ai due imputati.