CALCIO: MILAN. GAZIDIS “VORREI MALDINI RIMANGA, POI SCELTA ALLENATORE”

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo Milan vuole ripartire da Paolo Maldini. Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, illustra i piani della società in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” il giorno dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. “La visione è chiara, togliere dal Milan le zavorre finanziarie e rimetterlo nella giusta direzione, rendendolo un club moderno – spiega Gazidis – Abbiamo grandi sfide davanti e la volontà di giocare stabilmente in Europa, ma nel rispetto del Financial Fair Play e dei paletti esistenti. Non compreremo giovani talenti per rivenderli, ma perché restino e facciano la storia futura del Milan. La storia delle belle promesse non mantenute è finita”. Il mercato sarà improntato dunque alla ricerca del “giusto bilanciamento tra giovani di qualità e giocatori che abbiano leadership ed esperienza. Ma la nostra strategia non è investire in giocatori Top o che lo sono già stati, ma in chi può diventarlo con la nostra maglia”. E a farsene carico non sarà Campos (“non verrà al Milan”) ma, si augura Gazidis, Maldini: “Vorrei davvero che Paolo restasse con noi e mi aiutasse in questa grande sfida con un ruolo sempre più centrale e importante. Lui è l’ideale per gestire l’area tecnica. Paolo ha chiesto tempo per riflettere e capire se ha l’energia giusta per ripartire con questo progetto difficile. Deve sentirsela al 100 per 100. Aspetto la decisione di Paolo: poi prenderemo tecnico e giocatori”.

(ITALPRESS).