COLPO ALLA ‘NDRANGHETA, 35 ARRESTI A CROTONE

CROTONE (ITALPRESS) – Duro colpo alla ‘ndrangheta. La guardia di finanza di Crotone – in collaborazione con gli altri reparti delle fiamme gialle calabresi e lo Scico – ha arrestato 35 persone con l’accusa di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. Nell’operazione “Malapianta”, coordinata dalla procura di Catanzaro, sono stati sequestrati beni per milioni di euro. I provvedimenti, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia, “hanno smantellato una potentissima ‘locale di ‘ndrangheta’”.

“Trentacinque arresti per ‘ndrangheta a Crotone: grazie alle Guardia di Finanza, che ha messo in campo piu’ di 250 uomini – dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini -. Continua la pulizia, contro clan e delinquenti vari. E presto, col Decreto Sicurezza Bis, avremo nuovi strumenti per combattere scafisti, mafiosi e delinquenti che aggrediscono le Forze dell’Ordine. Dalle parole ai fatti!”.

