Calenda “Letta ormai ha scelto i 5 Stelle”

ROMA (ITALPRESS) – “Se da qui a mercoledì non ci sono novità non parteciperemo al voto perchè una delle opposizioni è esclusa dall’accordo Pd -M5S, il che fa capire che sotto traccia un’intesa tra di loro su tutto c’è già. I dem non avendo più nessuna idea scelgono sulla base della consistenza elettorale. Dicono: i 5 Stelle hanno più voti andiamo con loro. Fossero i nazisti dell’Illinois farebbero lo stesso”. Lo dice al Corriere della Sera il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito alle vicepresidenze delle Camere.”Letta non mi risponde. Non ho più sentito nè lui nè nessuno del Pd quindi anche sulle Regionali non abbiamo nessuna intesa. In Lombardia le strutture locali stanno lavorando per vedere se c’è lo spazio per un accordo ma nel Lazio non abbiamo notizie. Il Pd sta chiaramente puntando a rinsaldare i rapporti con il M5S e a escluderci”, prosegue.”A livello nazionale non c’è nessuna interlocuzione. A livello nazionale infatti il Pd ha già scelto e ha scelto il M5S come testimonia l’accordo che hanno fatto per escluderci dalle vicepresidenze di Camera e Senato”, spiega Calenda.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).