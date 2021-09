“Caltagirone da rimuovere”, Mancuso: “Razza all’hub per sostenere Federico”

Gela. Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso ‘sfiducia’ il manager Asp Alessandro Caltagirone e l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. L’esponente del governo Musumeci, questa mattina, è stato nuovamente in visita, questa volta istituzionale, all’hub del PalaCossiga. Per Mancuso però sia il ‘blitz’ di martedì che la visita di oggi sono semplici passerelle politiche. “In questi mesi sono stato in silenzio rispetto alle vicende sanitarie che hanno coinvolto la nostra Asp di Caltanissetta. Ho sperato di sbagliarmi, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la visita di ‘partito’ all’hub dell’assessore alla salute Ruggero Razza di qualche giorno fa, camuffata da incontro istituzionale, senza avere invitato la deputazione regionale e le Istituzioni locali. Una totale mancanza di rispetto, condita dalla presenza del direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, il candidato alle prossime elezioni regionali di Diventeràbellissima, Pino Federico e il segretario provinciale del partito, Paolino Mattina. Anche l’incontro con i medici di base per la sensibilizzazione ai vaccini ha seguito lo stesso copione, con l’aggravante che oltre alla deputazione non erano presenti neanche i responsabili dell’hub e dei centri sanitari. Non nascondo la mia amarezza nei confronti di Ruggero Razza. Mi chiedo inoltre perché questo direttore generale dell’Asp territoriale si comporta con tanta arroganza. Dove crede di essere, a casa sua? Chiedo pertanto al presidente Musumeci, di rimuovere questo direttore per evidente inadeguatezza nell’interpretare il ruolo e per l’incapacità amministrativa e gestionale. In un periodo di estrema crisi non si può condurre un’azienda con autoreferenzialità, serve condivisione. Non accetto inoltre che su tale emergenza, qualcuno pensi a imbastire la propria campagna elettorale, con stucchevoli spot di partito. La gente non è stupida”. L’attacco del leader territoriale di Forza Italia è senza grandi precedenti. Arriva dopo che l’assessore della giunta Greco, Nadia Gnoffo, proprio martedì aveva lamentato l’inopportunità della visita lampo di Razza, che in una situazione di emergenza sanitaria ha preferito non confrontarsi con le istituzioni locali e con l’amministrazione comunale. Per Mancuso, non si tratta però solo di questioni strettamente politiche. Caltagirone va rimosso, secondo il deputato all’Ars, perchè l’intero sistema sanitario locale è ormai al collasso.