Camera di Commercio, Arancio: “Accorpamento con Siracusa solo per interessi politici”

Gela. “Si gioca a Risiko, solo per interessi politici, ma sulle spalle dei lavoratori della Camera di Commercio e degli utenti”. Il deputato regionale Giuseppe Arancio è del tutto contrario al progetto di riorganizzazione delle Camere di Commercio siciliane, invece spinto dai forzisti in commissione bilancio alla Camera dei deputati. Arancio e altri parlamentari del gruppo all’Ars hanno presentato un’interrogazione. Nel testo chiedono all’assessore di riferimento di riferire in terza commissione e ancora se sia effettivamente a conoscenza degli effetti di una riorganizzazione considerata non efficiente. La Camera di Commercio di Caltanissetta verrebbe accorpata a quella di Siracusa, “solo per consentire a Forza Italia di piazzare la propria bandierina in quel territorio”, dice ancora Arancio. “Le ragioni che spingono agli accorpamenti e alla riorganizzazione delle istituzioni a servizio delle imprese e dei cittadini, devono sempre fondarsi su principi che garantiscano efficienza, efficacia e il buon andamento in ordine alle proprie finalità e non su logiche di mero controllo politico”, si legge nel testo dell’interrogazione. Secondo i parlamentari dem il disegno di riforma va bloccato, per valutare invece altre possibilità.