“Argo-Cassiopea”, nuova riunione tecnica: “Autorizzazione Suap entro fine mese”

Gela. L’ultima autorizzazione, che spetta allo sportello Suap del Comune, potrebbe essere emessa entro fine mese. E’ questo il tempo preventivato per arrivare all’atto finale, preliminare all’avvio dei primi lavori edili dell’investimento “Argo-Cassiopea” di Eni. Ad inizio settimana, dalla Riserva Biviere è arrivato il parere, favorevole, ma a condizione che vengano rispettate le quindici prescrizioni indicate dal responsabile Lipu Emilio Giudice. Tutti punti legati al piano di gestione, troppo spesso rimasto solo lettera morta. Questa mattina, dopo aver valutato il parere Lipu, in Comune si è tenuto un incontro tecnico. C’era anche il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che da qualche tempo ha aperto una linea di dialogo proprio con la Riserva Biviere, sul tema dei pareri per i progetti nelle aree vincolate. “Sicuramente, è un successo. La procedura è stata seguita, con il parere, obbligatorio ma non vincolante, che è stato rilasciato entro i termini previsti. Quello del Suap, per l’autorizzazione finale, credo che potrà essere rilasciato, al massimo, entro fine mese”. Di Stefano e i funzionari del municipio hanno acquisito il parere Lipu, approfondendone i contenuti. “Non ci sono osservazioni che toccano le opere previste nel progetto di Eni – continua il vicesindaco – le prescrizioni e le opere compensative? Si terrà conto di quanto indicato dalla Lipu, ma la decisione finale spetta allo sportello Suap dell’assessorato allo sviluppo economico”. Da anni, i responsabili locali Lipu spingono affinchè sui progetti e sulle autorizzazioni si tenga conto del piano di gestione e di quello di risanamento, praticamente mai attuati.