Camera di commercio, attività ferma: dem, “che futuro avrà la sede locale?”

Gela. Ancora in bilico gli uffici locali della Camera di Commercio. Come accaduto più volte negli anni, in città il servizio è sempre messo a rischio da scelte dalla Camera di commercio nissena, che non piacciono affatto neanche alla politica locale. I dem chiedono che si faccia chiarezza su quello che sta accadendo. I locali di viale Mediterraneo non sono stati confermati, dato che la Camera di Commercio non ha rinnovato la convenzione con il Comune, e gli operatori locali sono stati trasferiti in una struttura di via Sant’Alfredo. Uffici, però, che da subito non sono sembrati adatti. Nonostante tutto, gli operatori hanno garantito il servizio, non solo per la città ma anche per diversi Comuni limitrofi, con utenti che si rivolgono agli uffici cittadini. Da venerdì, non si svolge alcuna attività.