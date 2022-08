Inferrera alla guida di Ghelas, Greco sceglie il suo esperto: Trainito era all’assemblea

Gela. Questa mattina, a differenza delle previsioni iniziali, l’ingegnere Francesco Trainito si è presentato all’assemblea Ghelas, dopo giorni di forti incertezze nel rapporto con il sindaco Lucio Greco. E’ stato proprio Trainito a presiedere l’assemblea che ha formalizzato la nomina del suo successore alla guida dell’in house. Il sindaco Lucio Greco ha scelto l’ingegnere Pietro Inferrera. Una soluzione che il primo cittadino ha sostanzialmente maturato individuando un professionista di sua fiducia, che fino ad oggi è stato l’esperto alla pianificazione strategica, seguendo il dossier degli strumenti istituzionali strategici, a partire dal Cis. Trainito, nei tre anni di gestione, ha svolto un’attività di risanamento dei conti, con l’obiettivo del rilancio della municipalizzata. Ha più volte avanzato le proprie richieste all’amministrazione, anzitutto per un rafforzamento del personale. Il piano industriale è rimasto nel limbo ma il manager ha comunque chiuso un contratto per l’azienda con scadenza triennale, che potrà assicurare maggiore programmazione. Il sindaco ha optato per una soluzione diversa alla guida della società, mentre tanti ipotizzavano che potesse arrivare la riconferma. Inferrera e Tranito, peraltro, in questi tre anni hanno avuto anche rapporti di collaborazione istituzionale. Il sindaco ha optato per l’ingegnere messinese, sul quale già tre anni fa ha riposto fiducia affidandogli l’incarico di esperto.